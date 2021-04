Avant de perdre son eau, Mars a alterné entre périodes humides et sèches

Les scientifiques ont basé leurs recherches sur des données récoltées par le rover Curiosity de la NASA et plus particulièrement son instrument ChemCam. Celui-ci est doté d’un laser infrarouge qui peut chauffer des morceaux de roche à de très hautes températures, ce qui permet de vaporiser la roche et créer du plasma. Les scientifiques peuvent ensuite avoir un aperçu de l'intérieur des minéraux et observer la composition chimique de la roche et, de cette manière, remonter dans l'histoire géologique de la planète.