Le rover Perseverance fête ses 1 000 jours sur Mars, direction la vallée de Neretva !

Perseverance, en cette fin d'année, a rempli 23 de ses 37 tubes destinés aux échantillons du sol martien (soit 60 %). Mais il reste beaucoup de temps avant que ces derniers ne puissent être récupérés et renvoyés un jour sur Terre, le rover a donc tout le loisir de s'éloigner de son site d'atterrissage originel, le fond du cratère Jezero.

On sait désormais grâce à son étude du sol que ce cratère s'est formé il y a environ 4 milliards d'années, et a subi une érosion avant d'être gagné par l'eau quelques centaines de millions d'années plus tard. Un lac s'y est notamment formé, même s'il n'était pas profond (une dizaine de mètres au maximum), et le delta alimentait une zone de près de 35 kilomètres carrés ! Autant de détails que seule l'observation de près a pu livrer… et ce n'est rien bien entendu à côté des connaissances que l'on attend de la part des échantillons prélevés. Mais il faudra, évidemment, les ramener sur Terre.