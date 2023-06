Comme un lundi : sur Mars, Curiosity et Perseverance font face à leur lot de problèmes

Pour Perseverance, le problème est presque inverse. La NASA et le JPL ont fait un travail exceptionnel pour améliorer la mobilité par rapport à Curiosity, et le plus gros rover de l'agence américaine (presque une tonne) arrivé sur place en 2019 se déplace sur un terrain plus facile. Il est depuis deux mois à côté du grand cratère Belva, dont il fait le tour tout en analysant le sol et les roches. Ces dix derniers jours, les équipes ont tenté à plusieurs reprises de collecter des échantillons (les siens ne sont pas analysés sur place, ils sont placés dans des tubes scellés pour un futur retour sur Terre), mais le long de Belva, le sol n'est pas très propice. Il s'émiette très rapidement, résultat la foreuse n'arrive pas à garder assez de matière pour la transférer dans les tubes. Pire, c'est un type de sol que les scientifiques tentent de s'interdire car l'an dernier, des « miettes » de sédiments étaient venus se ficher dans le mécanisme de rotation des tubes, ce que tout le monde tient à éviter (pas question qu'il se grippe). La situation se débloquera dès que Perseverance aura réussi à trouver un site plus approprié, ce n'est qu'une question de mètres, et donc de jours à chercher. Ensuite, il s'en ira plus au nord-ouest.