Mars : Perseverance a complété sa réserve de secours d'échantillons

Entre-temps néanmoins, il est possible que le rover ne puisse plus assurer cette étape. Dans ce cas, deux hélicoptères similaires à Ingenuity seront là pour aller récupérer les échantillons que Perseverance vient de placer au sol, l’emplacement de chacun d’entre eux ayant été soigneusement cartographié. La NASA estime actuellement que l'atterrisseur de récupération des échantillons, développé par Lockheed Martin, se posera au plus tôt en 2028 et que ceux-ci n'arriveront pas sur Terre avant au moins 2033.