Pendant ce temps, sur Mars, Ingenuity bat son propre record de vitesse (et nous envoie la vidéo)

Arrivé il y a plus d'un an sur Mars en compagnie du rover Perseverance, Ingenuity a en avril dernier effectué son 25e vol. Autant dire qu'il a gagné en expérience depuis son premier essai. Désormais, l'engin est capable de parcourir des distances toujours plus importantes en atteignant des vitesses assez remarquables étant donné les conditions vol. La NASA a récemment mis en ligne un clip de quelques secondes pour nous permettre de visualiser les exploits réalisés dans le cadre de la mission.