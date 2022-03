Ingenuity : la NASA prolonge la mission de son hélicoptère sur Mars

C'est le 18 février 2021 qu'Ingenuity et Perseverance ont été déployés sur Mars. L'hélicoptère devait à la base être utilisé dans le but de démontrer ses capacités de vol dans l'atmosphère de la voisine de notre Terre . Il s'agissait également du premier vol propulsé effectué sur une autre planète. Et puisque ces essais se sont parfaitement déroulés, la NASA a décidé d'aller un peu plus loin.