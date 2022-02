Un an déjà ! Le rover Perseverance a soufflé la première bougie de sa vie sur Mars

Une descente à haut risque, culminant avec la dépose au sol du plus imposant et du plus lourd des rovers envoyé vers Mars : le 18 février 2021 ne manquait pas de suspense. Ni d'émotions pour les équipes concernées, pour lesquelles une quasi-décennie de travail culminait avec les fameuses « 7 minutes de terreur ». Heureusement, le moral n'a pas beaucoup baissé ensuite puisque les jours et les semaines après l'atterrissage réussi de Perseverance sur le sol du cratère Jezero ont montré que les instruments et tous les systèmes de bord étaient fonctionnels.