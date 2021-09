L'échantillon de sol martien collecté par Perseverance dévoile ses premiers secrets

Les 6 et 8 septembre, Perseverance a prélevé ses premiers échantillons baptisés respectivement (oui, ils ont des petits noms) « Montdenier » et « Montagnac ». D'après Ken Farley, scientifique affecté à la mission, les roches collectées semblent dévoiler un environnement ayant peut-être, fut un temps, été habitable. Les roches basaltiques, potentiellement nées d'une ancienne activité volcanique, contiennent des sels qui ont pu se former par infiltration ou, plus probablement, par évaporation du lac du cratère de Jezero.