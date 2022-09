Le rover Perseverance a-t-il collecté des traces de vie passée sur Mars ?

Pour sa deuxième campagne scientifique (la première l'avait amené à récolter des matériaux au « fond » du cratère), Perseverance est sur les pentes du delta de Jezero. Là où, il y a 3,5 milliards d'années environ, plusieurs équipes de recherche estiment que les conditions étaient les plus favorables pour qu'une éventuelle forme de vie sur Mars puisse laisser des traces dans les sédiments. Ces derniers ont depuis bien longtemps séché et durci… Non sans garder en leur sein une grande concentration de molécules organiques. C'est ce qu'a permis de détecter l'instrument SHERLOC, situé au bout du bras mobile de Perseverance, sur des zones qui ont ensuite été forées.