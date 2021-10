Les premiers résultats publiés confirment que le rover Perseverance s'est posé dans un cratère idéal

Facile, pourrait-on penser, puisque c'est justement ces caractéristiques qui ont mené à la sélection de Jezero afin que la NASA y pose son rover à 2,5 milliards de dollars ! Sauf qu'il fallait encore en être sûrs, le confirmer, et pour ça, il fallait analyser les éléments sur place. En particulier grâce aux clichés pris via le mât optique du rover et ses instruments, les caméras avec zoom Mastcam-Z et la suite instrumentale franco-américaine SuperCam. Cette dernière a pris des clichés de couches sédimentaires à plus de 2 kilomètres de distance, avec une résolution de 10 cm ! Une réelle fierté pour les chercheurs français du CNES, du CNRS et des différents laboratoires impliqués pour analyser les résultats.