À la surface de Mars, Perseverance collecte déjà son dixième échantillon !

Voici déjà plus de deux mois que le grand rover Perseverance a entamé sa montée sur les pentes abruptes du delta, à l'entrée du cratère de Jezero. Un paysage érodé par les vents et les radiations, mais globalement figé depuis pratiquement trois milliards d'années. Avant cela il y avait, là-bas, un goulot d'étranglement pour les eaux qui s'écoulaient paresseusement… Et qui ont laissé des traces dans les sédiments. Y compris des indices du vivant ?