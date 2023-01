Pourquoi le rover Perseverance dépose-t-il une partie de ses échantillons sur la surface de Mars ?

Depuis deux semaines, le grand rover Perseverance suit un étrange parcours. Dans une zone particulièrement plane et déserte, le voici qui suit un grand schéma avec de longs arrêts… Mais lorsqu'il en repart, il laisse derrière lui ce qui ressemble furieusement à de petits sabres laser. C'est pourtant bien le cratère Jezero sur Mars et pas la planète Tatooine de Star Wars : le robot de pratiquement une tonne dépose actuellement dix tubes scellés. À l'intérieur, le résultat de ses forages sur le fond de cette ancienne zone lacustre, des berges de son delta et des échantillons de poussière pris à la surface. Une collection à la valeur scientifique inestimable pour comprendre le passé de Mars… Mais alors, pourquoi les déposer ?