Une étude internationale publiée le 25 février dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences présente des preuves plutôt convaincantes de l'existence passée d'un océan sur Mars. Les chercheurs ont analysé les données du radar à pénétration de sol du rover chinois Zhurong, qui a fini par se réveiller et a exploré la région d'Utopia Planitia depuis son atterrissage en 2021. L'équipe, composée de scientifiques chinois et américains dont Benjamin Cardenas, professeur adjoint de géologie à Penn State, a découvert des structures sédimentaires enfouies sous la surface martienne.

Ces formations présentent des similitudes frappantes avec les dépôts littoraux terrestres. Le radar a révélé des couches inclinées entre 6° et 20° qui s'étendent sur 1,3 kilomètre et atteignent une épaisseur de 10 à 35 mètres. Pour Michael Manga, professeur de sciences de la Terre et des planètes à l'Université de Californie à Berkeley et auteur correspondant de l'étude, « les capacités du rover Zhurong nous ont permis de comprendre l'histoire géologique de la planète d'une manière entièrement nouvelle ».