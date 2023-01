En panne ou endormi sur Mars, le rover chinois Zhurong ne répond plus

L'environnement martien est un challenge chaque jour pour les opérations robotisées. Avec la saison et l'ensoleillement de la zone qui progresse, il est possible que Zhurong sorte de sa veille et finisse par communiquer avec la Terre, avec ou sans l'aide de l'orbiteur Tianwen-1. Après un parcours de pratiquement deux kilomètres vers le Sud d'Utopia Planitia et plusieurs résultats de recherche dont des images, des relevés radar et spectrométriques, il serait dommage de le voir s'arrêter là. Mais parfois, c'est Mars qui décide…