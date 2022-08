Ces missions qui ne font pas la Une mais qui progressent dans le Système solaire cet été

ExoMars TGO, beaucoup plus proche de la surface de Mars que la sonde Hope, poursuit aussi son examen des gaz présents en très faibles quantités (comme le méthane) dans l'atmosphère martienne. Beaucoup moins médiatisée que l'autre volet d'ExoMars, qui concerne le rover Rosalind Franklin et sa plateforme russe Kazatchok annulés sur fonds de sanctions post-invasion de l'Ukraine, TGO, elle, se poursuit. Et heureusement… Arrivée depuis 8 ans déjà autour de la planète rouge, elle apporte en plus de sa mission astrophysique des photographies d'une beauté saisissante, et un appui technique aux rovers de la NASA qui ont besoin de transmettre toujours plus de données aux centres spatiaux terrestres. Récemment, les équipes d'ExoMars TGO ont publié sur la possibilité que de grandes quantités d'eau (sous forme liquide de boues, ou de glace) se trouve sous la surface d'une des zones les plus connues de Mars, le gigantesque canyon de Valles Marineris. Et ce grâce à l'instrument russe FREND…