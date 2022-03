Guerre en Ukraine : la mission ExoMars est officiellement suspendue

La mission ExoMars subit une nouvelle fois un énorme revers. Après le crash de l'atterrisseur Schiaparelli en 2016 sur Mars et le report du lancement du rover Rosalind Franklin de 2020 à 2022, voilà que la mission se retrouve totalement suspendue suite à la guerre en Ukraine et les sanctions européennes imposées à la Russie. L'ESA a fait savoir après un Conseil, via son directeur général Josef Aschbacher, qu'elle n'avait d'autre choix que d'annuler le décollage prévu initialement en septembre 2022.