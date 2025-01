« Nous voulons les rapporter le plus rapidement possible pour les étudier dans des installations de pointe. Le retour d'échantillons de Mars permettra aux scientifiques de comprendre l'histoire géologique de la planète et l'évolution du climat sur cette planète stérile où la vie a peut-être existé dans le passé, et de faire la lumière sur les débuts du Système solaire avant l'apparition de la vie sur Terre. Cela nous préparera également à envoyer en toute sécurité les premiers explorateurs humains sur Mars », explique Nicky Fox, administrateur associé du Science Mission Directorate de la NASA.