Ce laboratoire licencie 530 employés affectés au retour d'échantillons martiens, la mission en péril ?

Sale ambiance à Pasadena, en Californie. Ce matin, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) a demandé à tous ses employés de rester chez eux, et d'attendre devant leur boîte mail pour savoir s'ils seraient ou non victimes de cette importante vague de départs. 8 % des chercheurs, ingénieurs et techniciens seront concernés, pour un total de 530 départs, sans oublier 40 sous-traitants, affectés sur un projet spécifique... Et c'est déjà la deuxième vague, un premier groupe de 100 personnes avait été mis de côté en décembre. La quasi-totalité des départs concerne les travailleurs affectés à une mission en particulier, le Mars Sample Return (ou MSR), qui consiste à ramener sur Terre les échantillons actuellement prélevés sur la surface de Mars par le grand rover Perseverance. C'est tout simplement la mission la plus importante du moment pour le JPL, qui prépare néanmoins d'autres véhicules comme Europa Clipper (départ cette année pour les lunes de Jupiter), Dragonfly (Titan, la lune de Saturne) ou Veritas (Vénus). Mais le gros problème avec MSR, c'est sa place dans le budget de la NASA et la décision politique de son budget.