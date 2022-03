Une participation française à Dragonfly, la mission qui partira voler sur Titan

Voilà une excellente nouvelle pour les scientifiques français, qui pourront donc participer à l'exploration active de l'une des plus impressionnantes (et à de nombreux égards, l'une des plus mystérieuses) lunes de notre Système solaire.

Titan, sur laquelle l'atterrisseur européen Huygens s'était posé en 2005, reste unique avec sa dense atmosphère chargée de CO 2 , ses lacs d'hydrocarbures et ses blocs de glace orangée. Voler sur place sera un exercice aussi ambitieux que périlleux. Une aventure et une opportunité unique cependant : il s'agira là de la première mission en 30 ans à partir plus loin que Jupiter (depuis Cassini en 1997), avec un atterrissage prévu sur Titan en 2034.