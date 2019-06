La NASA va monter une mission pour voyager jusqu’à Titan, lune de Saturne

Un nouvel environnement à découvrir

Une opération coûteuse

Source : Arstechnica

Laa annoncé jeudi dernier que sa prochaine mission visant à explorer notre système solaire se déroulera... sur! La lune de Saturne aura donc l'occasion de recevoir de la visite.Son nom ?. Son but ? Survoler la surface de Titan à la manière d'un drone. La lune de Saturne a un environnement fascinant, dont le robot de la NASA pourrait nous en dire plus. Son atmosphère, beaucoup plus riche en hydrocarbone que la Terre, fera l'objet d'une étude approfondie pendant environ deux ans.Mais visiter Titan présente certains risques, que la NASA minimise en déclarant qu'une «», en référence à la mission Apollo d'il y a plus d'un demi-siècle. En effet, l'atmosphère épaisse de la lune de Saturne avait déjà fait l'objet d'études : en 2004, une petite sonde spatiale n'avait tenu que 90 minutes sur sa surface. Elle avait permis de découvrir un monde complexe , mais presque familier, avec ses lacs et ses rivières de méthane liquide.Dragonfly (libellule, en français) coûteraà la NASA, qui prévoit de commencer la mission dès 2026 pour que le robot arrive sur Titan en 2034.Ce dernier atterrira - si l'on peut dire - dans la région équatoriale de cette lune, recouverte de vastes dunes de sable. Un générateur thermoélectrique à radio-isotopes rechargera une batterie, qui alimentera à son tour le système de vol du giravion de Dragonfly pendant une vingtaine de vols à la surface de Titan, pour une période de deux ans et demi. Au cours de cette période, le robot couvrira environ, un gros morceau de cette lune de 5 149 km de diamètre, soit environ 1,5 fois la taille de notre bonne vieille Lune.La recherche de potentielles traces de vie sur les planètes de notre système solaire n'en finit pas : après les traces de méthane retrouvées sur Mars , à quoi s'attendre sur Titan ?