Pour les 50 ans d'Apollo 11, la NASA souhaite compiler vos souvenirs du premier alunissage

Des enregistrements à envoyer par mail

Quand la NASA fait appel à Monsieur et Madame tout-le-monde

En 1969, quelque 530 millions de téléspectateurs à travers le globe assistaient en direct au succès de la mission Apollo 11, estime la NASA. Cinquante ans plus tard, l'Agence cherche à recueillir les impressions des témoins de l'événement. Certains de ces témoignages seront ajoutés à une série audio intitulée «», dont la diffusion est prévue durant l'été sur les réseaux sociaux de la NASA.Participer à cet effort de mémoire se fait simplement et ne demande pas de matériel particulier. La NASA enjoint les volontaires à utiliser simplement un smartphone pour enregistrer leurs souvenirs de l'alunissage (ou ceux d'un proche). Pour faciliter la tâche aux participants, l'Agence spatiale propose sur son site quelques questions types auxquelles répondre pour mieux organiser les souvenirs et resituer l'événement dans un contexte bien précis : celui de la fin des années 60.Chaque question choisie devra s'accompagner d'une réponse de 2 minutes maximum, est-il toutefois précisé. Il faudra donc rester concis. Une fois l'enregistrement réalisé, ce dernier devra être transmis à la NASA par le biais d'un mail, accompagné du nom et de la ville d'origine de la personne enregistrée, et adressé à l'adresse suivante :Comme le précise The Verge , l'Agence spatiale américaine dispose déjà - et sans surprise - de nombreuses archives , enregistrements et autres interviews des personnes directement impliquées dans les diverses missions Apollo lancées au fil des années. La transcription du témoignage de Neil Armstrong occupe ainsi 106 pages, accessibles à cette adresse L'intérêt de la présente initiative est justement d'aborder le souvenir du premier alunissage avec un regard différent. Une approche pertinente pour un événement historique qui, dans les faits, aura tout autant impacté le commun des mortels que les scientifiques, ingénieurs et astronautes de la NASA.