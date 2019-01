Des astronomes veulent envoyer un drone sur Titan, la plus grosse lune de Saturne

Un projet titanesque

Un long voyage

Source : Futurism

La demande a été effectuée par une équipe de l'Applied Physics Laboratory de l'Université Johns-Hopkins, situé dans le Maryland (États-Unis). Elle permettrait d'en savoir davantage sur Titan.Le satellite naturel n'est toutefois pas un total inconnu. En effet, en 2005, l'Agence spatiale européenne (ESA) avait réussi à y faire atterrir une sonde, ce qui constitue encore aujourd'hui le point le plus éloigné jamais atteint par un vaisseau spatial. Si l'appareil avait permis de fournir de précieuses informations, il était finalement tombé en panne de batterie au bout de quelques heures à peine.L'ambition des porteurs de ce projet est cette fois d'envoyer un dispositif mobile sur Titan, au lieu d'une sonde fixe. Il s'agirait d'unqui survolerait la surface de la lune sous son épaisse atmosphère, constituée principalement d'azote. L'objectif serait d'étudier plus profondément plusieurs sites du satellite naturel, et pourquoi pas de trouver des zones potentiellement habitables.Pour que le voyage ait effectivement lieu, il doit recevoir, dont la décision doit intervenir cet été. Il était ainsi en concurrence avec d'autres projets, qui espéraient également figurer parmi les prochaines missions de l'agence spatiale.Et même si le projet est choisi, vous allez devoir vous armer de patience avant de regarder des images venues de la lune de Saturne. Dans ce cas, la mission serait, pour un atterrissage prévu sur Titan... en 2034.