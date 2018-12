Des tempêtes de poussière observées pour la première fois sur Titan

Des données de la regrettée Cassini

Un « phénomène de grande ampleur »

Cela fait plus d'un an que la sondea disparu près de Saturne, mais les données qu'elle a recueillies durant sa mission, de 2004 à 2017, sont toujours soumises à des analyses par les astrophysiciens.Ainsi, l'Institut de physique du globe de Paris et la NASA ont révélé que Cassini a capturé des données qui ressemblent en tout point à celles observées lors d'une tempête de poussière. La lune de Saturne est en effet un satellite, selon Sébastien Rodriguez, astrophysicien à l'Université Paris Diderot.Ces tempêtes de poussières, qui auraient eu lieu entre 2009 et 2010, sont. Titan connait également plusieurs saisons et possède une atmosphère. À l'instar de la Terre, elle est aussi recouverte de multiples étendues de liquide en sa surface, seulement il ne s'agit pas d'eau mais principalement de méthane.L'étude publiée dans la revue Nature Geoscience fait mention d'un phénomène de grande ampleur, des tempêtes gigantesques au niveau de l'équateur de Titan. Ce que les chercheurs voyaient au départ comme de simples nuages de méthane s'est vite transformé en une véritable énigme après qu'ils ont mené une enquête approfondie du phénomène., souligne Sébastien Rodriguez.L'investigation qui a suivi a permis de montrer que ces phénomènes ont eu lieu à moins de 10 km d'altitude et semblait contenir de fines particules en suspension. L'explication était donc toute trouvée : de forts vents soulèvent la poussière qui constitue les dunes de Titan et les propulse sur de grandes distances.La sondeavait déjà soulevé de la poussière en atterrissant à la surface de Titan mettant en lumière la présence de particules en suspension dans l'atmosphère de la lune, mais cette fois-ci, le phénomène atteint une toute autre dimension :