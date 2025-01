Sodium

Francis7: Francis7: Ce serait intéressant de savoir où nous nous situons exactement dans notre cycle actuel. A quand la prochaine période glacière ? Quel est le rôle exact du réchauffement climatique actuel et où cela va-t-il nous mener ? Est-on à l’aube d’une période glacière ? Et quand exactement ?

Heu on a déjà la réponse à la plupart de ces questions hein, à part la date de la prochaine « aire glacière officielle » dont on peut juste dire à peu près 50 000 ans. Sauf qu’ère glacière dans l’absolu ne veut pas dire grand-chose : la différence moyenne entre une ère glacière et une ère non-glaciaire est de 4 à 6 degrés, ce qui veut dire que si l’on a déjà augmenté (et c’est ce qui se dessine) la température de plus de 4 degrés par les activités humaines ça ne changera pas grand-chose. Donc non les climatospectiques, l’excuse de « le climat a toujours changé et suit des cycles » ne vaut rien. Il fait effectivement des cycles, mais avec des maximums et minimums de plus en plus hauts, c’est une ondulation autour d’une moyenne de plus en plus élevée.

Où est-ce que ça nous mène ? Bah on le sait parfaitement et l’on en paie déjà les conséquences : canicules de plus en plus intenses et fréquentes qui vont obliger des centaines de millions de gens à migrer pour ne pas littéralement mourir de chaud, sécheresses et cycles chaud/froid qui détruisent les récoltes (quelque chose comme 50% dans certains domaines l’an dernier de mémoire) et font exploser les prix de l’aimantation, montées des eaux, augmentation de la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles qui font déjà des centaines de milliards de dollars par an. Là un incendie vient de ravager une bonne partie de Los Angeles et si la cause en est toujours inconnue, sa propagation rapide vient en bonne partie de l’épisode majeur de sécheresse que la Californie vient de connaître.

Mais bon, au lieu de faire quelque chose contre le réchauffement climatique, les républicains ont pris pour cibles les noirs et femmes employés parmi les pompiers…