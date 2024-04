Cette équipe teste une nouvelle foreuse pour explorer les lunes gelées de Jupiter et Saturne

Le principe pour creuser à travers une épaisse couche de glace est d'une relative simplicité. À l'avant (ou plutôt au bout de la tête de forage) se trouve du matériel mécanique pour briser la glace, sur le principe d'une foreuse à percussion. Chauffés, ces résidus de glace fondent et sont évacués par une vis sans fin vers le haut, ce qui amène la foreuse à descendre tout en laissant la glace se reformer derrière elle.

Le plus gros défi, selon l'équipe qui travaille avec Honeybee Robotics sur le prototype, consiste à communiquer avec la tête de forage (la partie chauffe et alimentation peut tout à fait être maintenue avec un générateur à radio-isotope) au fur et à mesure qu'elle descend dans l'épaisse couche de glace. Pour cela, il y a plusieurs moyens redondants : liaison filaire, éjection de palets qui font office de relais de communication lors de la descente, et des fibres qui, si elles sont sectionnées, peuvent remplacer une antenne.