Pour la sonde JUICE de l'ESA, derniers préparatifs avant de décoller pour Jupiter !

La pression est importante sur les épaules d'Arianegroup, pour l'avant-dernière des missions d'Ariane 5. Et si le lanceur a déjà réussi des décollages d'exception, comme celui de la sonde Rosetta, de XMM-Newton, BepiColombo ou évidemment le télescope James Webb, pas question de relâcher la vigilance. Le fleuron européen devra s'acquitter de sa tâche en 28 minutes stressantes avant d'éjecter JUICE. Un décollage préparé depuis des mois et même des années, car la fusée intègre quelques modifications spécifiques à ce type de mission (trajectoire particulière, équilibrage des pressions sous coiffe, dispositif particulier pour écarter l'étage supérieur après éjection…). Les concernés sont-ils confiants ? Non, bien sûr, les équipes d'Airbus et de l'ESA aimeraient déjà récupérer leur « bébé » intact et sur la route pour Jupiter, tandis que les scientifiques attendent avec impatience le déploiement des antennes et des instruments. Jusqu'ici pourtant, tout se passe comme prévu et chaque test a été satisfaisant. Plus que 3 semaines et quelques heures de patience…