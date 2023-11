L'intelligence artificielle est devenue un outil d'experts pour détecter les icebergs !

« Les icebergs géants sont des composants importants de l'environnement antarctique. Ils influent sur la physique des océans, la chimie, la biologie et bien sûr, les routes maritimes. Il est crucial de les localiser et de les suivre, autant que de quantifier le volume que représente leur fonte », explique Anne Braakmann-Folgmann, l'auteure principale de l'étude. Mais repérer et surtout suivre les icebergs à ces latitudes n'est pas facile, même si les satellites d'observation de la Terre passent régulièrement au-dessus des pôles. Il y a les six mois de nuit, qui n'aident pas, mais aussi la couverture nuageuse. Aussi, les scientifiques ont-ils plus l'habitude d'utiliser les relevés radars du satellite Sentinel 1A.