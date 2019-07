Chandrayaan-2 : le lancement vers la Lune a coûté moitié moins cher qu'Avengers: Endgame

Un programme spatial peu onéreux

Ce que l'on sait du programme

Source : Techcrunch

, c'est son nom («» en Sanskrit) a été lancée ce 22 juillet. Originellement programmé pour le 15 juillet, le lancement de la sonde à dû être reporté une heure avant son départ originel à cause d'une «». Réparée dans la semaine elle a donc pu décoller ce lundi à 14h43, heure locale, et ce en clair, devant des millions d'Indiens qui se sont empressés de féliciter l'agence spatiale sur les réseaux sociaux.Lancée depuis le, sur l'dans l'Etat de l'Andra Pradesh, la sonde spatiale estL'Organisation indienne pour la recherche spatiale () n'en est cependant pas à son coup d'essai puisque l'agence a envoyé, en 2008,qui avait à l'époque confirmé la présence d'eau dans les cratères lunaires. En 2014, un orbiteur avait été envoyé vers Mars pour 74 millions de dollars, quand celui de la NASA, envoyé la même année, avait coûté environ 671 millions de dollars.Enfin en 2017, l'ISRO avait déployéSi le programme de Chandrayaan-2 s'avérait être une réussite, l'Inde seraitaprès les USA, la Chine et la Russie, confirmant ainsi sa présence dans la course à la découverte spatiale.De plus, cette mission témoigne que l's'est spécialisée dans: l'organisation a en effet révélé que, là où, anecdote notable, le film Marvela coûté plus deLa sonde spatiale, haute de 43 mètres, renferme un orbiteur, un(en l'honneur de, le fondeur de l'agence spatiale indienne) et un(«» en Sanskrit).L'atterrisseur lunaire se détachera de l'orbiteur entre le 6 et 7 septembre et, entre les cratèreset, «» explique l'ISRO.est équipée de spectromètres et de caméras. En attendant septembre, la sonde restera en orbite elliptique. L'orbiteur fonctionnera ainsi durant un an, mais l'atterrisseur et le véhicule d'exploration ne fonctionneront, eux, que durant deux semaines. Deux semaines durant lesquelles la mission devra établiret, ce qui n'a encore jamais été fait dans cette région du satellite.Fort de ses succès, l'ISRO a dévoilé son souhait de lancer sa propre station spatiale en 2022. Appelée(«» en Sanskrit), elle devrait être inaugurée pour fêter les. Le gouvernement indien soutient déjà cette entreprise puisqu'il financerait l'agence à hauteur de 100 milliards de roupies, soit