Le rover chinois Yutu-2 a découvert une substance similaire à un gel sur la Lune

Yutu-2 © CNSA

Une découverte surprise pour Yutu-2

Une substance qui reste inconnue pour le moment

Source : Cnet

Le rover chinois lancé dans le cadre de la mission Chang'e 4 a du pain sur la planche depuis qu'il arpente la surface lunaire, plus précisément la région du cratère de Von Kármán . Après l'étonnante découverte de minéraux différents de ceux identifiés sur la face visible de la Lune,a permis la découverte surprise d'une substance qui, pour l'heure, n'a pas été identifiée de manière claire.Tout s'est déroulé lors du 8jour lunaire, à partir du 25 juillet. Rappelons ici qu'. Le rover s'apprêtait alors à entrer dans son «» sensé le protéger des températures extrêmes et des radiations. Une «» qui a finalement été reculée a plus tard lorsque l'un des chercheurs a remarquésur les images capturées par le rover.Étonnée par ces visuels, l'équipe décide de commander le rover pour allerà l'aide de son spectromètre et de sa caméra infrarouge. À l'heure actuelle, l'agence spatiale chinoise (CNSA), ni même les images au cœur de cette mission surprise. Mais rassurez-vous, si l'on en croit le journaliste Andrew Jones de, le CNSA ne tente pas ici de dissimuler les preuves de la présence d'extra-terrestres sur la face cachée de la Lune.Le journaliste explique en effet que cette substance, décrite comme, pourrait être du, résultat d'un ancien impact de météorites dans cette zone, soit un phénomène que l'on retrouve aussi sur Terre et qui est appelé «».Cette étonnante découverte fait écho à celle d'Harrison Schmitt en 1972. L'astronaute et géologue américain avait en effet retrouvé d'. Quelque temps plus tard, les chercheurs avaient conclu qu'il s'agissait sans doute de traces provenant d'une éruption volcanique datant d'il y a plus de trois milliards d'années !En attendant d'avoir des nouvelles de cette substance colorée,devrait continuer sa route vers l'ouest jusqu'au 5 septembre, date à laquelle il sera mis hors tension afin d'être protégé contre les affres de la nuit lunaire.