Chang’e4 nous dévoile ses premières vidéos capturées sur la face cachée de la Lune

Yutu-2 paré à explorer la face caché de la Lune © CNSA

Les premiers pas de Yutu-2



Premier panorama à 360° capturé par Chang'e4 © CNSA

En fin de semaine dernière, laa dévoilé deux vidéos capturées par l'atterrisseur montrant la réussite du déploiement de l'astromobile Yutu-2.Si seulement quelques photographies du déploiement de Yutu-2 (Yutu-2 signifie « Lapin de jade 2 ») peu après l'alunissage de Chang'e4 avaient été dévoilées jusqu'ici, la Chine nous a offert la semaine dernièremontrant la réussite de l'opération.Comme vous pouvez le constater dans la première séquence, on peut apercevoiren se déplaçant sur une paire de rails escamotables.Capturée le lendemain, la deuxième vidéo montre Yutu-2 réaliserde test sur le sol lunaire. Chang'e4 a également profité de cette occasion pour tirer le portrait du petit astromobile et capturer un somptueux panorama du paysage.Après ses premières manœuvres, Yutu-2 a été placéafin d'éviter la période chaude qui s'annonçait, lors de laquelle la température peut monter jusqu'à 130 °C. Il est retourné à ses activités le 10 janvier avant d'être replacé en « hibernation » dimanche 13 janvier, accompagné de Chang'e4 pour faire face aux 14 jours de nuits lunaires qui suivent et lors desquels le mercure peut descendre en dessous de la barre des -180 °C.