NASA+ : tout savoir sur le nouveau service de streaming gratuit de l'agence spatiale américaine

La NASA est l'une des agences qui tentent le plus de rester à la pointe de la communication. Son financement (public) en dépend, mais aussi le recrutement de ses talents et tout simplement, il s'agit de montrer ses avancées au cours du temps. Or l'agence est tentaculaire, elle a 64 ans d'archives et différents centres…



Au fil des années il y a donc eu plusieurs essais pour regrouper un maximum les sites, les informations et les médias. Le site titre, nasa.gov a ainsi changé de signature visuelle depuis quelques semaines, et ce n'est pas terminé : cette fois, c'est au tour du service NASA TV de changer d'écrin. L'agence américaine va donc lancer NASA+, sa propre plateforme de vidéo à la demande.