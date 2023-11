Netflix, Prime, Disney+, Canal+ : quelle série ou film regarder ce weekend (4-5/11) ?

Une nouvelle technologie permet à chacun de savoir qui est son grand amour, et ce, avec une certitude absolue. Anna et Ryan l'on testée et sont sûrs d'être faits l'un pour l'autre. Mais Anna, qui vient tout juste d'accepter un poste dans l'entreprise qui pratique ces tests, rencontre Amir et son monde est chamboulé. Se pourrait-il que la science ait fait une erreur ? On retrouve Jessie Buckley et Jeremy Allen White (The Bear, Shameless) dans ce film qui mêle romance et science-fiction.