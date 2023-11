Repérée par James Webb, voici la planête "barbe à papa", où il pleut du sable

La planète « barbe à papa », c'est le surnom donné à Wasp-107b, qui orbite autour d'une étoile de la constellation de la Vierge, à 200 années-lumière de la Terre. Découverte en 2017, la planète est aussi grande que Jupiter, mais aussi légère que Neptune, ce qui la rend relativement facile à étudier pour James Webb.

En effet, pour analyser l'atmosphère d'une exoplanète, le télescope doit attendre qu'elle passe entre son étoile et nous. La lumière de cette dernière étant filtrée par l'atmosphère de sa planète, il est possible d'en deviner une partie de la composition. De par sa nature, Wasp-107b rend cette observation plus évidente que dans le cas d'une planète rocheuse de la taille de la Terre, où l'atmosphère est beaucoup plus petite.

« C'est une cible idéale parce qu'elle est vraiment duveteuse », commente Joanna Barstow, planétologue à l'Open University. « C’est l'une des planètes les plus pelucheuses qui existent, et ce sont elles qui nous permettent d'obtenir ces signaux importants lorsque nous observons leur atmosphère ». Mais alors, que nous révèle Wasp-107b de sa nature ?