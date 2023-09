James Webb nous étonne avec l'exotique mini-Neptune K2-18 b et ses molécules

Ce n'est pas la première fois qu'un grand télescope spatial utilise ses instruments pour en savoir plus sur K2-18 b. Hubble s'y était déjà essayé avec un certain succès. Il faut dire que cette exoplanète fait partie d'un groupe très particulier qui intrigue beaucoup les géophysiciens, celui des « mini-Neptune ». En effet ces planètes moins denses, mais bien plus grandes que les rocheuses comme la Terre, ne sont pas gazeuses non plus. Leur cœur est probablement un aggloméré de glace et de sédiments.

K2-18 b, à 120 années-lumière de chez nous, fait environ 8,6 fois la masse de la Terre, alors qu'elle est tout de même 2,6 fois plus grande, et orbite dans la zone dite « habitable » de son étoile. Celle-ci est petite et émet peu, et l'on appelle ce type une naine froide. Tout cela est bien prometteur, d'autant que K2-18 b a une atmosphère. Mais les chercheurs connaissent bien mal ce type de planètes, et ce, pour une raison très simple : nous n'en avons pas dans notre Système solaire ni à proximité directe. Comprendre celle-ci est donc doublement intéressant, puisque l'on manque de références.