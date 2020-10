Titan héberge tous les ingrédients nécessaires à l'émergence d'une forme de vie

La scientifique précise sa pensée : « Je pense que de plus en plus, nous constatons une fausse équivalence entre la vie et Mars. Les récentes découvertes sur Vénus et toutes les nouvelles choses que nous apprenons sur ce monde océanique sont un autre facteur qui change la donne. En outre, […] dans notre recherche de la vie dans l'univers, nous devons vraiment nous concentrer sur beaucoup plus d'endroits, et pas seulement sur Mars. Et cela inclut l'envoi par la NASA de la mission Dragonfly sur Titan. »