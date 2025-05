twdmnd

C’est totalement logique

On observe les exo-planètes quand elles passent entre leur étoile et nous, la lumière de l’étoile est alors légèrement modifiée et selon cette variation on arrive à déterminer leurs caractéristiques.

En revanche les planètes lointaines du système solaire sont presque dans le noir et par définition, elles ne passeront jamais entre nous et le soleil, c’est donc extrêmement compliqué de détecteur leur présence et leurs caractéristiques.