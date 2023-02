Découvert autour de la planète naine Quaoar... Cet anneau ne devrait pas exister

Le mathématicien et astronome français Edouard Roche, en 1850, a défini une limite au-delà de laquelle normalement un anneau de débris ou de poussières collisionnelles est censé s'accréter et former un satellite autour d'un corps céleste. Un calcul qui était pour l'instant vérifié avec les anneaux de Saturne, mais aussi ceux de corps plus petits et distants, comme l'astéroïde Chariklo ou la planète naine Haumea. Proche du corps central, les débris forment un disque ou un anneau, et au bout d'un moment, se forment une ou plusieurs lunes. Cette limite est d'ailleurs appelée « limite de Roche », et depuis la publication dans la revue Nature ,le 8 février, des travaux d'un groupe de scientifiques, elle fait l'objet de discussions. Grâce à une observation unique, on sait désormais que la planète naine Quaoar, à plus de 6,5 milliards de kilomètres du Soleil, héberge un anneau assez dense situé bien au-delà de sa limite de Roche, à 4100 km de sa surface.