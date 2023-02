Comment peser une étoile ? Hubble observe une naine blanche faire office de lentille gravitationnelle

LAWD 37 est l'une des naines blanches les plus proches de notre propre Système solaire. Située à 15 années-lumière, elle est déjà étudiée en détail par les astronomes autour du monde. Son spectre lumineux, son âge, la façon dont on pense que cette étoile s'est effondrée en fin de vie pour former la naine blanche qu'elle est aujourd'hui… Tout est scrupuleusement inspecté. Mais pour sa masse, les choses sont bien plus complexes. En effet, LAWD 37 est toute seule. Aucune exoplanète ou étoile binaire ne peut aider les chercheurs à calculer une période orbitale, et donc à en extraire une estimation. Mais grâce à un rendez-vous inédit, ils ont pu trouver cette information.