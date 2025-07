La constellation repose sur la plateforme S250 de nouvelle génération, développée par Airbus avec l'aide du CNES et déjà convoitée pour ses performances. Alain Fauré, qui n'est autre que le responsable des systèmes spatiaux chez Airbus, le confirme : « Ces satellites peuvent désormais fournir une carte 3D révolutionnaire de notre planète et offrir des capacités d'observation à haute revisite et haute résolution ».