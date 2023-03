OneWeb annonce une couverture mondiale avec ses 614 satellites, mais pour quoi faire ?

Le grand opérateur français Eutelsat, qui aimerait bien finaliser son rachat de OneWeb (en cours depuis plus d'un an), estime qu'avec plus de 600 satellites en orbite, la constellation pourrait rester stable jusqu'à 2026 environ et générer dès cette année plusieurs centaines de millions de dollars de revenus. Cela laisserait le temps de préparer la prochaine génération de satellites, qui seront plus performants et permettront une connectivité de meilleure qualité.

Eutelsat prévoit d'ailleurs de mettre en place des « ponts » entre orbite basse et haute à l'avenir. Il faut ajouter que s'il est moins visible que Starlink, le service de OneWeb est fortement demandé, les services de connectivité itinérante étant en très forte hausse. Y en aura-t-il pour tout le monde ? Pour l'instant, la question ne se pose pas. Le déploiement de Starlink n'étant pas terminé malgré ses wagons de nouveaux satellites et ses plus de 4 000 unités en orbite, OneWeb compte bien montrer à ses clients que tant qu'il lui reste des capacités à allouer, sa constellation répond à leurs attentes.