La constellation satellite OneWeb débloquée grâce à la fusée indienne GSLV

Le ciel s'éclaircit enfin pour OneWeb. Après la faillite de l'entreprise en 2020, puis l'envoi réussi de multiples grappes de satellites en 2021, le groupe espérait que 2022 serait l'année des premiers bénéfices. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, les obstacles ont été nombreux.

D'abord des sanctions et contre-sanctions ont stoppé la collaboration entre Arianespace (qui avait commercialisé les fusées pour envoyer les satellites OneWeb vers l'orbite) et Roscosmos (qui fabrique et opère les fusées Soyouz). Ensuite, la « prise d'otage » d'une grappe de 36 satellites OneWeb, toujours bloquée aujourd'hui à Baïkonour avec son décollage annulé, a eu lieu. OneWeb a réussi le tour de force de trouver en quelques mois des solutions de secours, même si cela a nécessité de passer par un concurrent indirect (SpaceX) et un fournisseur inattendu, NewSpace India Limited, qui propose à l'international des fusées indiennes.