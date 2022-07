OneWeb teste avec succès la connectivité dans les avions, et prépare sa 2e génération de satellites

Une téléconférence vidéo, du streaming, puis du jeu vidéo : les passagers d'un vol de test d'un avion de ligne ont pu bénéficier d'une connexion par satellite à la constellation en orbite basse de OneWeb. Une expérience organisée avec Stellar Blu, opérateur spécialisé dans la connectivité des avions le 14 juin, pour promouvoir leur solution commune.

Car avec Starlink, qui écrase par sa publicité, ses milliers de satellites et ses offres directes aux consommateurs les débats sur les superconstellations, on pourrait oublier que OneWeb dispose aussi de 428 satellites en orbite. Et que le système est actif, pour l'instant au-dessus de larges zones polaires pour une meilleure couverture. Discrètement, parce qu'elle ne s'adresse qu'aux opérateurs de communication déjà implantés localement, OneWeb progresse pourtant sur les marchés maritimes, aériens et au sol, avec une réputation de plus en plus solide.