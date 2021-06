L'ESA aussi sélectionne une mission pour Venus : EnVision

Ces objectifs scientifiques sont ambitieux pour une mission qui durera au moins quatre ans (terrestres) en orbite. EnVision adoptera en effet une trajectoire qui la fera passer au-dessus des pôles de Venus entre 220 et 540 km d'altitude. Afin d'économiser son carburant et maximiser l'emport scientifique, elle utilisera la technique de l'aérofreinage atmosphérique : après son arrivée autour de Venus, le point le plus proche de son orbite lui permettra de freiner grâce aux particules de la haute atmosphère de la planète-enfer. Une technique que l'ESA maîtrise et qu'elle a déjà expérimenté autour de Venus lors de sa dernière mission sur place, Venus Express (2005-2014).

EnVision devrait peser environ 2,5 tonnes pour son décollage, prévu pour l'instant en 2031, avec d'autres possibilités en 2032 ou 2033. Clin d'œil volontaire ou non, l'agence précise déjà qu'elle prévoit d'utiliser Ariane 6 !