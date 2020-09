Programme spatial Vega : dernier acte sur Venus

Tout se joue en mars 1986, à quelques jours d'écart entre les véhicules soviétiques et la sonde de l'ESA, Giotto. Mais Vega 1 arrive en premier, et l'URSS peut se permettre de prendre les photos (et de les publier) dès le 4 mars, dix jours avant l'arrivée du véhicule européen qui passera cependant beaucoup plus proche.

Les images et les mesures couvrent une période de 3 heures et la sonde capture plus de 500 photos de Halley dont la forme du noyau, sa température, ses propriétés de surface ainsi que les gaz qu'elle éjecte. Mesures qui seront renforcées par celles que Vega 2 réussit à fournir trois jours plus tard. La double mission Vega est un succès phénoménal, qui aurait du rester comme un chef d'œuvre soviétique de l'année 1986… Deux mois plus tard, c'est la catastrophe de Tchernobyl qui éclipse ce beau succès spatial.