La sonde Solar Orbiter a effectué son premier survol de Vénus

Les chercheurs espèrent pouvoir exploiter ces informations pour en apprendre davantage sur l’impact des vents solaires sur Vénus. Cette dernière ne possédant pas de champ magnétique comme la Terre, les vents interagissent directement avec son environnement.

Et puisqu’il s’agissait du tout premier survol de la planète la plus chaude du Système solaire, les scientifiques vont également pouvoir étudier ses effets sur la sonde. S’ils étaient en contact avec Solar Orbiter au moment du survol, ils doivent maintenant attendre quelques jours pour en savoir plus.