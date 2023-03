Ennuyé par ses réunions Zoom, il prouve l'existence de volcans actifs sur Vénus

Mais s'il s'agissait d'un simple glissement de terrain ? Le chercheur a travaillé avec Scott Hensley, l'un de ses collègues au laboratoire JPL, qui a modélisé la zone et testé des dizaines de scénarios de simulation. Et bingo, c'est bien une coulée volcanique. La nouvelle fait grand bruit, car à moins d'observer directement la coulée en formation, on ne peut pas produire de preuve plus directe. C'est un progrès important pour mieux comprendre Vénus et ses processus internes, et qui fera peut-être même avancer la planétologie toute entière (jusqu'ici, on pensait que seules la Terre et la lune de Jupiter Io possédaient des volcans actifs). Et cela apporte des sites de choix à observer dans le futur !