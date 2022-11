Avec Mariner 2, survoler Vénus en premier

Mariner 1 et 2 (appelées aussi Mariner-R, il y en a trois finalement, avec un modèle destiné au sol), qui sont donc identiques, sont des plateformes de 202 kg environ, dont 22 kg sont dévolus à l'instrumentation. La plateforme est lourde, mais c'est normal : ce sont les balbutiements de sondes interplanétaires ! L'électronique, notamment, est protégée au maximum. En plus, il y a la nécessité de manœuvrer et de garder en permanence des moyens de communication orientés vers la Terre : la sonde doit donc être stabilisée sur trois axes, ce qui est complexe.

Le JPL choisit d'utiliser des jets d'azote (gaz inerte) et un pointeur solaire pour disposer d'une référence permanente. Les sondes Mariner-R sont aussi équipées de deux panneaux solaires qui se déploient sur les flancs, et de plusieurs antennes dont la plus importante située à l'arrière est une parabole d'1,2 mètre de diamètre. À bord on retrouve un radiomètre micro-onde (mesure du rayonnement émis par Vénus), un radiomètre infrarouge (température de la planète), un magnétomètre, un détecteur de particules cosmiques, un analyseur de vent solaire et d'une expérience gravitationnelle basée sur la mesure des ondes radio émises par la sonde.