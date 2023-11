Une mission spatiale privée vers Vénus ? Rocket Lab vise fin 2024

Qu'il s'agisse d'une démonstration technologique n'enlève rien à la qualité de la science embarquée sur la future mission Venus Life Finder. C'est pour cette raison que Rocket Lab s'est associé au MIT (Massachusetts Institute of Technology) pour équiper sa charge utile. Cette dernière est constituée d'une capsule capable de résister durant plus d'une vingtaine de minutes à sa descente dans l'atmosphère vénusienne. À l'aide d'un capteur spécifique (un néphélomètre auto-fluorescent), la petite sonde analysera la possible présence de composés organiques dans les gouttelettes des nuages en haute altitude (de 100 à 22 km environ) et renverra ses données vers la Terre. Des résultats très attendus : Vénus est mal étudiée comparée à sa cousine Mars, et d'autres missions à venir ne sont pas attendues avant la fin de la décennie. À l'exception du capteur, comme il s'agit d'une mission privée, les équipes tentent aussi d'innover pour réduire les coûts du projet.