Coup dur pour Rocket Lab, avec un 4e échec en vol de la fusée Electron !

Pour Electron, c’est un coup d’arrêt, car une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’échec, il est donc peu probable que la fusée puisse repartir dans les semaines ou mois qui viennent. Au 40e vol, ce n’est pas un problème de design du moteur. S’il s’agit d’un problème de matériel, il faut identifier l’erreur et s’assurer qu’elle ne se reproduira pas, et s’il y a plutôt erreur humaine, il faut travailler sur les procédés, y compris au contrôle qualité, pour que la situation ne se présente plus. Space is hard…