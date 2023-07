Elle revient en parachute ! Rocket Lab tente à nouveau de récupérer sa fusée Electron

Ce n'est pas la première fois que les équipes de Rocket Lab tentent de récupérer un étage de la petite fusée Electron, qui ne mesure que 18 mètres de haut et 1,2 mètres de diamètre. Mais la technique évolue et progresse à chaque itération pour de meilleurs résultats. L'an dernier, l'entreprise avait choisi de ne plus tenter d'attraper le booster avec un hélicoptère lorsqu'il descend sous son parachute. Ce dernier passe donc du temps dans l'eau salée… ce qui n'est pas un obstacle insurmontable : les composants sont mieux protégés et l'électronique est scellée dans la dernière version de la fusée.

Le parachute aussi est une nouvelle version plus légère, tandis que le bateau de récupération et les équipes ont été équipés pour travailler plus rapidement sur l'étage de la fusée après l'avoir repêché. Selon l'entreprise, les opérations de ce matin ont été couronnées de succès.